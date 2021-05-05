«Заяснбичг»: в Калмыкии желающих научат каллиграфии

В Национальном музее им. Пальмова 1 июня откроется III международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии «Заяснбичг». Об этом рассказали на брифинге для журналистов. Выигравшее грант на проведение «Общество друзей Монголии» приурочило ее к Дню защиты детей. На выставке представят около 50-ти работ на ойратской письменности «Тодобичг» и старомонгольской «Худам бичг». Замдиректора музея Ирина Новомлинова рассказала, что они впервые соберут свитки, которые расскажут об ойрат-монгольской письменности и каллиграфии, как художественном творчестве.

В рамках выставки пройдут мастер-классы, пресс-конференции с участием гостей и организаторов экспозиции. Подготовят и концертную программу, где выступят Театр костюма и пластики и ансамбль «Байн тег».