Сегодня состоялись торжественные проводы призывников

Всего из степного региона в весенний призыв в различные войска будет отправлено более 300 человек. Это по плану. А сегодня их 16 новобранцев. Они уверены, что хорошая физическая подготовка поможет им преодолеть тяготы армейской жизни. Герел Кикеева продолжит.

Девятнадцатилетний Виталий Нармаев пока только привыкает к военной форме и жизни в строю. Ему предстоит пройти армейскую школу, которая каждому из них пригодится в жизни. Ведь многие планируют работать в силовых органах. Он готов с честью исполнить свой патриотический долг. Год- это немного, - признается он.

В целом отдать свой долг родине соглашаются всё более охотно. Причем, основной контингент тех, кто приходит на призывные пункты, это молодые люди с высшим образованием. Кстати, меньше стало тех, кто уклоняется от воинской службы. Калмыкия направит в ряды вооруженных сил 300 новобранцев. Это за период весеннего призыва, который продлится до середины июля. А сегодня в войска отправились 16 человек.

Торжественные проводы будущих солдат состоялись у Вечного огня. И не случайно. В каждой семье - свои герои, которые прошли войну. Есть с кого брать пример, - отметили выступавшие. Ветераны и родители желали им хорошей службы и радостного возвращения домой.

Родственники и сами новобранцы не стесняются нахлынувших эмоций. Особенно, когда была дана команда об отъезде. Белой дороги им также пожелал детский коллектив «Веснушки», подарив танец с символическим названием «Армия».