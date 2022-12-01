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10 марта, 14:43
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Завтра в Астраханской государственной филармонии состоится концерт, посвященный 30-летию областного калмыцкого общества "Хальмг" и празднованию Цаган Сара

Завтра в Астраханской государственной филармонии состоится концерт, посвященный 30-летию областного калмыцкого общества "Хальмг" и празднованию Цаган Сара

В фойе развернётся экспозиция калмыцкой этнокультуры, книжная выставка и выставка декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Мастера из Калмыкии и Астрахани проведут мастер-классы по войлоковалянию, шерстяной акварели, а участники клуба калмыцкой культуры "Герел" продемонстрируют калмыцкое гостеприимство.

Для любителей народного искусства на сцене филармонии состоится праздничный концерт с участием Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца "Тюльпан" и Астраханского государственного ансамбля песни и танца.

Главная цель, которую преследуют организаторы, – это объединение калмыцкого народа, популяризация калмыцких национальных культурных идей, традиций, обычаев.

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