10 марта, 14:43
Завтра в Астраханской государственной филармонии состоится концерт, посвященный 30-летию областного калмыцкого общества "Хальмг" и празднованию Цаган Сара
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В фойе развернётся экспозиция калмыцкой этнокультуры, книжная выставка и выставка декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Мастера из Калмыкии и Астрахани проведут мастер-классы по войлоковалянию, шерстяной акварели, а участники клуба калмыцкой культуры "Герел" продемонстрируют калмыцкое гостеприимство.
В фойе развернётся экспозиция калмыцкой этнокультуры, книжная выставка и выставка декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Мастера из Калмыкии и Астрахани проведут мастер-классы по войлоковалянию, шерстяной акварели, а участники клуба калмыцкой культуры "Герел" продемонстрируют калмыцкое гостеприимство.
Для любителей народного искусства на сцене филармонии состоится праздничный концерт с участием Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца "Тюльпан" и Астраханского государственного ансамбля песни и танца.
Главная цель, которую преследуют организаторы, – это объединение калмыцкого народа, популяризация калмыцких национальных культурных идей, традиций, обычаев.