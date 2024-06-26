28 июня, 15:23
 27 °C
90,99
84,96
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 июня, 10:43
НовостиСобытие

Завтра в Элисте пройдет масштабный субботник

Завтра в Элисте пройдет масштабный субботник

Инициатива принадлежит участнику СВО Николаю Чумудову. Городская администрация эту идею поддержала. В этот день мусор на городском полигоне будет приниматься без ограничений, каждый желающий сможет его вывезти.

Мероприятие призвано объединить всех желающих внести свою лепту в создание чистоты и комфорта в своем населенном пункте. Каждый неравнодушный житель сможет принять участие в субботнике, навести порядок в своём дворе или улице.

Подробнее об этом рассказал и.о. главы города Элисты Максим Сорокин на очередной сессии ЭГС.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия