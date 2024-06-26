Завтра в Элисте пройдет масштабный субботник

Инициатива принадлежит участнику СВО Николаю Чумудову. Городская администрация эту идею поддержала. В этот день мусор на городском полигоне будет приниматься без ограничений, каждый желающий сможет его вывезти.

Мероприятие призвано объединить всех желающих внести свою лепту в создание чистоты и комфорта в своем населенном пункте. Каждый неравнодушный житель сможет принять участие в субботнике, навести порядок в своём дворе или улице.

Подробнее об этом рассказал и.о. главы города Элисты Максим Сорокин на очередной сессии ЭГС.