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27 июня, 12:18
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В Элисте подвели итоги 2023-24 учебного года под председательством профильного министра Булган Ангировой

В Элисте подвели итоги 2023-24 учебного года под председательством профильного министра Булган Ангировой

На совещании каждый отдел представил отчет о своей деятельности, поделился успехами и трудностями, с которыми пришлось столкнуться. Особое внимание было уделено анализу результатов экзаменационной кампании в регионе. На следующий учебный год обозначены стратегические направления.

Среди них - дальнейшее развитие профессионального потенциала педагогов, обновление учебных программ и интеграция цифровых технологий в учебный процесс.

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