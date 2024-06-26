В Элисте подвели итоги 2023-24 учебного года под председательством профильного министра Булган Ангировой

На совещании каждый отдел представил отчет о своей деятельности, поделился успехами и трудностями, с которыми пришлось столкнуться. Особое внимание было уделено анализу результатов экзаменационной кампании в регионе. На следующий учебный год обозначены стратегические направления.

Среди них - дальнейшее развитие профессионального потенциала педагогов, обновление учебных программ и интеграция цифровых технологий в учебный процесс.