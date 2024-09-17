Завтра состоится международный фестиваль боевых искусств «Кубок Лотоса».
Правопорядок на спортивном празднике обеспечат полицейские Калмыкии. Под их контролем будет находиться не только объект проведения турнира, но и маршруты передвижения участников и официальных гостей.
В правоохранительном ведомстве напомнили о правилах поведения на массовых мероприятиях:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, персоналу, обеспечивающему проведение мероприятия;
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов;
- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах.
Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, алкогольные напитки,
- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений;
- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах.
Полицейские призвали жителей и гостей столицы быть взаимовежливыми и получить удовольствие от этого захватывающего зрелища.