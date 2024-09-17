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19 сентября, 07:30
НовостиСобытие

Завтра состоится международный фестиваль боевых искусств «Кубок Лотоса».

Правопорядок на спортивном празднике обеспечат полицейские Калмыкии. Под их контролем будет находиться не только объект проведения турнира, но и маршруты передвижения участников и официальных гостей.

В правоохранительном ведомстве напомнили о правилах поведения на массовых мероприятиях:

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;

- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, персоналу, обеспечивающему проведение мероприятия;

- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

- парковать автотранспорт в специально отведенных местах.

Участникам массового мероприятия запрещается:

- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

- проносить запрещенные к обороту предметы, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, алкогольные напитки,

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах.

Полицейские призвали жителей и гостей столицы быть взаимовежливыми и получить удовольствие от этого захватывающего зрелища.

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