Сегодня на базе регионального Центра «ВОИН» начались курсы повышения квалификации для преподавателей школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

За три дня педагоги усовершенствуют профессиональные компетенции, получат новые знания по учебной программе, нацеленной на формирование у молодого поколения чувства патриотизма, ответственности за судьбу Родины и готовности к ее защите.

На полигоне центра для слушателей проходят занятия по основам огневой, тактической, инженерной подготовки; военно-спортивные игры; курсы пилотирования БПЛА, тактической медицины и организации связи. «Сегодня профессия учителя основ безопасности и защиты родины, приобрела гораздо большее значение. Он обучает навыкам, которые необходимы не только в экстремальной ситуации, но и при прохождении военной службы в будущем», напутствовал слушателей курса, заместитель министра образования и науки Антон Натыров.

По окончании учителя получат удостоверения о повышении квалификации.