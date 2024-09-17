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18 сентября, 18:00
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Сегодня на базе регионального Центра «ВОИН» начались курсы повышения квалификации для преподавателей школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Сегодня на базе регионального Центра «ВОИН» начались курсы повышения квалификации для преподавателей школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

За три дня педагоги усовершенствуют профессиональные компетенции, получат новые знания по учебной программе, нацеленной на формирование у молодого поколения чувства патриотизма, ответственности за судьбу Родины и готовности к ее защите.

На полигоне центра для слушателей проходят занятия по основам огневой, тактической, инженерной подготовки; военно-спортивные игры; курсы пилотирования БПЛА, тактической медицины и организации связи. «Сегодня профессия учителя основ безопасности и защиты родины, приобрела гораздо большее значение. Он обучает навыкам, которые необходимы не только в экстремальной ситуации, но и при прохождении военной службы в будущем», напутствовал слушателей курса, заместитель министра образования и науки Антон Натыров.

По окончании учителя получат удостоверения о повышении квалификации.

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