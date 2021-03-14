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2 апреля, 20:38
НовостиЗдравоохранение

Завтра Республиканский онкологический диспансер организует традиционный «День открытых дверей»

Завтра Республиканский онкологический диспансер организует традиционный «День открытых дверей»

Завтра с 9 до 13 часов Республиканский онкологический диспансер организует традиционный «День открытых дверей». Врач онколог будет проводить приём пациентов с подозрением на новообразования, также будет осуществляться приём на маммографию (20 пациенток).

По всем вопросам обращаться в регистратуру учреждения по телефону 8(84722)3-49-14. Адрес: г. Элиста, улица Сусеева, 17

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