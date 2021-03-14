Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

К этой дате учащиеся из элистинской школы №12 провели акцию «Зажги синим». В ней приняли участие и сами дети, страдающие этим недугом. Их в этом учебном заведении 4.

Школа организовала акцию в поддержку семей, воспитывающих детей с аутизмом. Среди всех невозможно не заметить Эву Саряеву с сыном Адамом. Они пришли в одежде синего цвета. Это официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом. Надпись на футболке – «Мама аутиста», красноречиво говорила о большой родительской любви. Рассказывает, что сыну было полтора года, когда бабушка обратила внимание на странное поведение внука. Позже диагноз подтвердился. С этого момента Эва стала мамой особенного ребенка. Теперь Адам- второклассник. Учится в обычной школе со своими сверстниками.

В классе рядом с особенными детьми тьютор, то есть - сопровождающий, который является проводником между учителем и учеником. Он передает информацию в доступной форме ребенку, что облегчает процесс обучения. В школе №12 два ресурсных класса, где проходят занятия с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра.

В этом году из республиканского бюджета выделено около 56 миллионов рублей на развитие инклюзивного образования. Из них часть средств предназначена для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов обратилось с просьбой об оказании финансовой помощи для создания им условий в социальной среде, говорит руководитель детского развивающего центра «Тенгрин Эдстя» Ольга Сердюкова.

В феврале в центре «Тенгрин Эдстя» открылся консультативный пункт. Эта была необходимость сегодняшнего дня, говорит Сердюкова. Детей с ментальными нарушениями стало больше. Здесь родители могут получить бесплатную консультацию. Чем более оперативным и грамотным будет педагогическое вмешательство, тем выше шансы на успешную реабилитацию. А центр, в котором нуждаются многие особенные дети, из-за небольшой площади и финансовых возможностей посещать могут не больше 30 человек.