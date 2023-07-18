Завершился Всероссийский слет «Хранителей истории»

В нём приняли участие ребята из Калмыкии. У подножия монумента «Родина-мать» впервые состоялась уникальная торжественная церемония посвящения участников Движения Первых в «Хранители истории».

Ветераны одного из решающих сражений Великой Отечественной Войны — Сталинградской битвы, рассказали ребятам, как защитники Родины остановили армии фашистов со всей Европы. Ребята посетили музеи и мемориальные комплексы Волгограда. Эксперты познакомили их с тонкостями создания интерактивных экскурсий, рассказали, как нужно создавать и реализовывать идеи для создания современного исторического контента.

Состоялась презентация специальной аудиоэкскурсии, записанной ребятами из Движения Первых, которую можно послушать, наведя камеру смартфона на метки с QR-кодами, расположенными в исторических местах Волгограда.