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19 июля, 13:54
НовостиСпорт

В городе Грозном прошла церемония награждения победителей Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

В городе Грозном прошла церемония награждения победителей Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

В числе лучших – ребята из Калмыкии. Данир Бембеев завоевал золотую медаль по шашкам. Кирсан Ярмошкаев взял серебро по пауэрлифтингу, а Никита Мартынов занял 3 место по настольному теннису. Напомним, степную республику представляют также Яна Кальдинова и Бадма Босхомджиев.

Вместе с другими профессионалами и любителями из 21 региона они приехали сюда, чтобы показать, что люди с ограниченными физическими возможностями могут вести активный образ жизни и достигать спортивных целей. Всероссийская летняя спартакиада проходит в Чеченской Республике впервые.

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