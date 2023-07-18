В городе Грозном прошла церемония награждения победителей Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

В числе лучших – ребята из Калмыкии. Данир Бембеев завоевал золотую медаль по шашкам. Кирсан Ярмошкаев взял серебро по пауэрлифтингу, а Никита Мартынов занял 3 место по настольному теннису. Напомним, степную республику представляют также Яна Кальдинова и Бадма Босхомджиев.

Вместе с другими профессионалами и любителями из 21 региона они приехали сюда, чтобы показать, что люди с ограниченными физическими возможностями могут вести активный образ жизни и достигать спортивных целей. Всероссийская летняя спартакиада проходит в Чеченской Республике впервые.