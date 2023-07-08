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11 июля, 13:51
Новости

Завершился прием документов для выдвижения на выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва

Завершился прием документов для выдвижения на выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва

Завтра состоится брифинг для журналистов с представителями ведомства. ГТРК «Калмыкия» будет предоставлять эфирное время для ведения агитации на бесплатной и платной основе на 4 каналах: Россия 1, Россия 24, на Радио России и Маяке. Условия будут опубликованы на нашем сайте Вести Калмыкия и в газете «Хальмг Унн». Агитационный период пройдёт с 12 августа до нуля часов 8 сентября 2023 года включительно.

Напомним, старт выборам дан 10 июня на заседании парламента. Жителям Калмыкии впервые предстоит избрать новый состав на основе смешанной системы, в соответствии с которой 17 депутатов будут избраны по одномандатным округам, и 10 - по партийным спискам. Голосование состоится в сентябре и пройдет в три дня – 8,9,10 числа.

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