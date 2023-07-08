Завершился прием документов для выдвижения на выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия седьмого созыва

Завтра состоится брифинг для журналистов с представителями ведомства. ГТРК «Калмыкия» будет предоставлять эфирное время для ведения агитации на бесплатной и платной основе на 4 каналах: Россия 1, Россия 24, на Радио России и Маяке. Условия будут опубликованы на нашем сайте Вести Калмыкия и в газете «Хальмг Унн». Агитационный период пройдёт с 12 августа до нуля часов 8 сентября 2023 года включительно.

Напомним, старт выборам дан 10 июня на заседании парламента. Жителям Калмыкии впервые предстоит избрать новый состав на основе смешанной системы, в соответствии с которой 17 депутатов будут избраны по одномандатным округам, и 10 - по партийным спискам. Голосование состоится в сентябре и пройдет в три дня – 8,9,10 числа.