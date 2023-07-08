11 июля, 16:26
 26 °C
100,42
91,49
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 июля, 12:02
Новости

Четверть работающих жителей Калмыкии хотели бы, чтобы дети пошли по их стопам и выбрали ту же профессию

Четверть работающих жителей Калмыкии хотели бы, чтобы дети пошли по их стопам и выбрали ту же профессию

Таковы данные опроса одного из сервисов по поиску работы. При этом подавляющее большинство, половина работающих не хотят, чтобы дети шли по их стопам в профессиональном плане. Респонденты в возрасте от 31 до 40 лет в основном не желают, чтобы дети выбирали ту же специальность.

А вот люди старше 60-ти лет – напротив, хотели бы продолжения своей профессиональной династии. Исследование было проведено в начале июля. Количество респондентов не уточняется.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия