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13 октября, 20:07
НовостиОбразование

Завершился первый Всероссийский форум классных руководителей

Завершился первый Всероссийский форум классных руководителей

Он объединил 1000 профессионалов и энтузиастов, влюбленных в свое дело из всех регионов страны. Калмыкию представляли Цаган Олюшева, Цаган Хусеева, Алла Колганова и Эльза Улашкеева. Они активно участвовали в работе круглых столов, тематических площадок, панельных дискуссиях.

По итогам форума был принят меморандум, в котором определены приоритеты развития системы образования. Теперь совместно с региональным Минобром и Институтом повышения квалификации работников образования участники станут организаторами I Республиканского форума классных руководителей, который состоится в ноябре этого года.

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