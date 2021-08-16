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13 октября, 20:13
НовостиПроисшествия

Возгорание камыша произошло сегодня на побережье Каспия

Возгорание камыша произошло сегодня на побережье Каспия
Первый случай был зафиксирован в полдень в 11 км от села Красинское. Сразу сотрудниками ГИМС произвести мониторинг ситуации на воде, также была обследована суша. К месту возгорания наземный подъезд техники оказался невозможным. За пару часов число термоточек достигло 5. Сильный ветер распространял дым и гарь.

На данный момент угрозы распространения огня нет, но задымленность сохранится и завтра.
Также в Управление Роспотребнадзора от муниципалитета направлена заявка для отбора проб воздуха на предельно допустимые концентрации вредных веществ.
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