Возгорание камыша произошло сегодня на побережье Каспия

Первый случай был зафиксирован в полдень в 11 км от села Красинское. Сразу сотрудниками ГИМС произвести мониторинг ситуации на воде, также была обследована суша. К месту возгорания наземный подъезд техники оказался невозможным. За пару часов число термоточек достигло 5. Сильный ветер распространял дым и гарь.



На данный момент угрозы распространения огня нет, но задымленность сохранится и завтра.

Также в Управление Роспотребнадзора от муниципалитета направлена заявка для отбора проб воздуха на предельно допустимые концентрации вредных веществ.