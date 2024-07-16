Завершились этапы выдвижения и подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Элистинского городского Собрания 7 созыва

Столичная территориальная комиссия заверила списки по единому избирательному округу от 7 объединений. Из них к 16 июля, зарегистрированы списки 5 – ти - региональных отделений партий «Новые люди», «Российской партии свободы и справедливости» «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР».

В связи с несоблюдением требований федерального законодательства региональному отделению партии «Справедливая Россия - патриоты за правду» отказано в заверении списка кандидатов, как по единому избирательному, так и по одномандатным округам.

В окружные комиссии документы на регистрацию представили 39 кандидатов.