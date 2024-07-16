17 июля, 16:25
 35 °C
96,26
88,28
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июля, 12:56
НовостиСобытие

Завершились этапы выдвижения и подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Элистинского городского Собрания 7 созыва

Завершились этапы выдвижения и подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты Элистинского городского Собрания 7 созыва

Столичная территориальная комиссия заверила списки по единому избирательному округу от 7 объединений. Из них к 16 июля, зарегистрированы списки 5 – ти - региональных отделений партий «Новые люди», «Российской партии свободы и справедливости» «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР».

В связи с несоблюдением требований федерального законодательства региональному отделению партии «Справедливая Россия - патриоты за правду» отказано в заверении списка кандидатов, как по единому избирательному, так и по одномандатным округам.

В окружные комиссии документы на регистрацию представили 39 кандидатов.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия