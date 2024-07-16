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17 июля, 13:02
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте проходит мероприятие, направленное на профилактику кибермошенничества

Сегодня в Элисте проходит мероприятие, направленное на профилактику кибермошенничества

В Управлении МВД по Элисте состоялось рабочее совещание, в ходе которого полицейские выделили основные задачи по предотвращению преступлений с использованием информационно телекоммуникационных технологий.

Так сегодня и до конца рабочей недели они проведут обход жилых комплексов с целью проведения бесед с гражданами и вручения им профилактического материала с информацией, как не стать жертвой мошенников.

Особое внимание стражи порядка будут уделять информированию пожилых граждан.

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