Сегодня в Элисте проходит мероприятие, направленное на профилактику кибермошенничества

В Управлении МВД по Элисте состоялось рабочее совещание, в ходе которого полицейские выделили основные задачи по предотвращению преступлений с использованием информационно телекоммуникационных технологий.

Так сегодня и до конца рабочей недели они проведут обход жилых комплексов с целью проведения бесед с гражданами и вручения им профилактического материала с информацией, как не стать жертвой мошенников.

Особое внимание стражи порядка будут уделять информированию пожилых граждан.