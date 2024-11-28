29 ноября, 13:05
Завершены работы по ремонту моста через реку Яшкуль на автомобильной дороге местного значения Улан-Эрге - Чилгир.
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Были проведены ремонт опор, пролетных строений с нанесением современного гидроизоляционного материала, а также обустройство тротуаров, перильного ограждения, нанесение дорожной разметки и установка информационных дорожных знаков.
Благоустройству сельских населённых пунктов уделяется особое внимание со стороны руководства республики, района и органов местного самоуправления.
Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!