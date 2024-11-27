Делегация из Калмыкии в Майкопе принимает участие в Форуме молодых преподавателей родного языка и родной литературы Южного федерального округа.

Организатором мероприятия выступил Институт родных языков при поддержке Минпросвещения России.

Пленарную часть форума открыла руководитель Федерального института родных языков народов РФ Эсет Бокова. В рамках пленарной части молодые педагоги познакомились с текущими проектами Института родных языков, обсудили вопросы изучение родных языков в системе общего образования и ключевые направления их сохранения и развития.

Учитель калмыцкого языка и литературы Троицкой средней Цаган Боярова провела мастер-класс на тему: "Тодо бичиг - культурное наследие калмыцкого народа". На форуме проводятся мастер-классы лучших учителей и участников финала Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», организованы тематические площадки, посвященные различным аспектам преподавания родного языка.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия