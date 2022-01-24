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17 февраля, 18:47
НовостиКриминал

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Целинного района

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Целинного района

Напомним, оно было заведено в отношении 46-летнего местного жителя. По версии следствия, 10 декабря прошлого года, обвиняемый и потерпевший, находясь на животноводческой стоянке употребляли спиртные напитки. Тогда между ними произошла словесная ссора, в ходе которой последний нанес не менее 60 ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему множественные повреждения, от которых потерпевший скончался.

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