Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Целинного района

Напомним, оно было заведено в отношении 46-летнего местного жителя. По версии следствия, 10 декабря прошлого года, обвиняемый и потерпевший, находясь на животноводческой стоянке употребляли спиртные напитки. Тогда между ними произошла словесная ссора, в ходе которой последний нанес не менее 60 ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему множественные повреждения, от которых потерпевший скончался.