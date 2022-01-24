Бату Хасиков встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

На встрече стороны обсудили тему социально-экономического развития региона, в том числе экологические проекты.

Председатель Правительства отметила проблемы, с которыми Калмыкия сталкивается уже многие годы, в одночасье их не решить, но в результате выполнения принятой программы развития в ближайшие годы должны повыситься экономические показатели субъекта: «Знаю, что вы многое делаете для того, чтобы улучшить экологию в республике. Главное, что это здоровье людей – это чистый воздух, земля, вода».

Также Глава региона отметил работу с правительственным куратором Калмыкии, Министром природных ресурсов и экологии: «С куратором нашей республики – Александром Александровичем Козловым – разработали дорожную карту. В ее рамках будем решать вопросы водоснабжения населения, борьбы с опустыниванием территорий и многие другие».

Бату Хасиков подчеркнул, что Правительство региона и Правительство страны вместе реализуют Индивидуальный план развития: «Совместно с Правительством России мы разработали Индивидуальную программу развития региона, на основе которой нам удается поэтапно решать многие задачи. В том числе вопросы, связанные с созданием соцобъектов и демографией».

Также собеседники затронули тему инвестиционной привлекательности Калмыкии. Так, по рейтингу Агентства стратегических инициатив, по инвестиционному климату регион за 2,5 года поднялся с 83 на 12 место. В Южном федеральном округе Калмыкия занимает лидирующую позицию по открытию предприятий.

Помимо этого, Глава региона отметил работу с населением Калмыкии и быструю реакцию на запросы жителей: «В Республике налажена деятельность Центра управления регионом, через который можно получать обратную связь от жителей».

В завершение Бату Хасиков поблагодарил Федеральный центр за внимание к республике: «Наше тесное взаимодействие работает, и сегодня мы уже видим результаты. Уверен, что только объединив усилия, мы сможем решить самые сложные вопросы».