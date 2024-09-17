«Завершение летнего туристического сезона: итоги и прогнозы на осень».

Тема пресс- конференции с участием президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского. Как было им заявлено, «по условному рейтингу самых доступных, самых недорогих регионов с точки зрения путешествий на первом месте находится - Калмыкия. Там средняя стоимость ночи в гостинице — 3296 рублей». Следующим наиболее дешевые направления, по словам Уманского, Магаданская, Орловская, Вологодская области и Республика Марий Эл.

Средняя стоимость в гостинице в России в этом году выросла на 21% по сравнению с прошлым годом - до 7,8 тыс. рублей. По итогам года параметр будет уточнен.

Цены на авиабилеты по России выросли в среднем на 30% , на поезда подорожали на 25%. В связи с этим в стране растет популярность путешествий на автомобилях, отметил эксперт.