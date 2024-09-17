Калмыцкие две команды – «Аура – 12- 14 лет» и «Аура – 14-16 лет» – поднялись на высшую ступень пьедестала в Межрегиональных соревнованиях по эстетической гимнастике, состоявшихся в Элисте.
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Всего в них приняли участие команды из 9 регионов ЮФО. Это чуть более 300 юных граций.
По мнению главной судьи из Москвы Екатерины Ковалевой, данный турнир очень важный, как стартовый он проводится с целью продемонстрировать общую подготовку команд, их потенциал и возможности для дальнейшего развития.