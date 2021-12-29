Завершен ремонт автомобильной дороги регионального значения Гергиевск – Буденовск – Улан Хол

Подрядчиком выступил Индивидуальный предприниматель Богатов, который в рамках заключенного с Минстроем контракта произвел работы по замене асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на данном участке дороги установлены 42 дорожных сигнальных столбов, 10 дорожных знаков, произведена новая дорожная разметка. Средства направлялись из республиканской казны в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На всех этапах – контролирующие службы строго следили за качеством выполняемых работ.

В целом, в течение прошлого года, в рамках данного масштабного проекта приведено в нормативное состояние почти 109 километров региональных и более 19 километров муниципальных дорог. В 2022 году предстоят ремонтные работы в калмыцкой столице по улицам Ипподромная, Гоголя, Островского, Кирбазарная, Физкультурная , МанцынКец, Шапшуковой.

Между тем, продолжаются работы на автотрассе Элиста – Арзгир – Минеральные Воды.