Калмыкия последовательно развивает авиасообщение

Сегодня запускается новый авиарейс, который соединит Элисту и Казань. «Это существенно повысит транспортную доступность нашей республики, откроет много новых возможностей для Калмыкии», – отметил Глава республики Бату Хасиков.

Он подчеркнул, что столица Татарстана – красивый и быстроразвивающийся город. «Это направление становится все более интересным для наших земляков, гостей и предпринимателей», – добавил руководитель региона.

Глава Калмыкии выразил уверенность, что расширение направлений авиаперевозок станет драйвером развития не только туризма и экономики Калмыкии: «Чем больше коммуникаций, тем быстрее будут качественно улучшаться все сферы жизни нашей республики».

Бату Хасиков также поблагодарил Федеральное агентство воздушного транспорта за поддержку межрегиональных перелетов и руководителя Республики Татарстан Рустама Минниханова за сотрудничество. «Будем брать на вооружение передовой опыт в различных отраслях жизни вашей республики», – подчеркнул Глава Калмыкии.