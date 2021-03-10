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30 марта, 13:26
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Завершает свою работу школа калмыцкого прикладного искусства «Алтн утцн»

Завершает свою работу школа калмыцкого прикладного искусства «Алтн утцн»

Напомним, она была организована на базе Калмыцкого государственного университета. Благодаря бесплатным курсам, около 170 желающих познали азы швейного мастерства. Это проект кафедры технологии и менеджмента инженерно-технологического факультета. Его создатели участвовали в конкурсе грантов и одержали победу. О том, как проходило обучение - смотрите сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

 

 

 

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