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30 марта, 14:19
НовостиОбразование

Стали известны правила работы детских лагерей в предстоящий летний сезон

Стали известны правила работы детских лагерей в предстоящий летний сезон

Прошлое «коронавирусное» лето стало непростым испытанием для родителей. Эксперты по детскому отдыху и педиатры констатировали: отсутствие оздоровительных лагерей нанесло здоровью и физической крепости ребят значительный урон. Сейчас, когда COVID-19 пошел на спад,  Роспотребнадзор планирует значительно ослабить ограничения по отношению к детским лагерям.

Напомним, минувшим летом их разрешено было заполнять лишь на 50%. Главная новость постановления Главного санитарного врача России – дети смогут отдыхать не только в пределах своего региона.

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