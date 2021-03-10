Стали известны правила работы детских лагерей в предстоящий летний сезон

Прошлое «коронавирусное» лето стало непростым испытанием для родителей. Эксперты по детскому отдыху и педиатры констатировали: отсутствие оздоровительных лагерей нанесло здоровью и физической крепости ребят значительный урон. Сейчас, когда COVID-19 пошел на спад, Роспотребнадзор планирует значительно ослабить ограничения по отношению к детским лагерям.

Напомним, минувшим летом их разрешено было заполнять лишь на 50%. Главная новость постановления Главного санитарного врача России – дети смогут отдыхать не только в пределах своего региона.