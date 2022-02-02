Защитить россиян от недостоверной информации в интернете

В последние дни в социальных сетях появилось много фейковой информации, вводящих в заблуждение видео и фотографий.

Часто пользователи , сами того не желая, «подхватывают» вирусный контент и, не вдаваясь в подробности, «рассеивают» его по сети. Однако, немало и тех, кто специально распространяет дезинформацию и вводит в заблуждение общественность.

О необходимости защитить россиян от недостоверных новостей говорили накануне в Иркутской области. Там прошла встреча Главы региона Игоря Кобзева с Председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместителем генерального директора — руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и Председателем Общественной палаты региона Владимиром Шпрахом.

Как отметил губернатор области, сегодня в СМИ и социальных сетях появляется очень много фейков.

«Совместными усилиями с представителями Общественных палат мы должны выработать способы борьбы с ложной информацией», — сказал Игорь Кобзев. «Недостоверная информация наносит большой вред и государству, и обществу. Наша профильная комиссия в Общественной палате РФ много занимается вопросами борьбы с фейками, чтобы оградить население от лживой информации и чтобы привлекать к ответственности людей, преднамеренно ее распространяющих», — заявил Рифат Сабитов.

Игорь Кобзев подчеркнул, что взаимодействие с Общественной палатой позволяет согласовать позиции для сотрудничества общественности и органов власти всех уровней.

Напомним, ранее на расширенном заседании Комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты и Комиссии Совета Федерации по информационной политике решали, как бороться с токсичным контентом в интернете.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил руководителям крупнейших российских медиахолдингов не цитировать треш-стримеров на своих площадках, а член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов считает, что нужно расширять списки запрещенного контента.