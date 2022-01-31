1 марта, 13:33
 6 °C
102,91
91,75
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 марта, 13:27
НовостиСпорт

Избран Президент Федерации футбола Калмыкии

Избран Президент Федерации футбола Калмыкии

Им стал Аюка Хасиков. За него единогласно проголосовали все участники внеочередной выборной конференции общественной организации. В ней приняли участие около 30 человек.

В онлайн-режиме участвовал куратор межрегионального объединения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов от Российского футбольного союза Станислав Жилкин.

Напомним, ранее Федерацию футбола возглавлял Санджи Дорджиев. В прошлом году, благодаря проделанной им работе футбольный клуб «Уралан» успешно дебютировал в III дивизионе Первенства России по футболу. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия