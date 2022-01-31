Избран Президент Федерации футбола Калмыкии

Им стал Аюка Хасиков. За него единогласно проголосовали все участники внеочередной выборной конференции общественной организации. В ней приняли участие около 30 человек.

В онлайн-режиме участвовал куратор межрегионального объединения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов от Российского футбольного союза Станислав Жилкин.

Напомним, ранее Федерацию футбола возглавлял Санджи Дорджиев. В прошлом году, благодаря проделанной им работе футбольный клуб «Уралан» успешно дебютировал в III дивизионе Первенства России по футболу.