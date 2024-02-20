Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, глава Минтруда России Антон Котяков в рамках тематического дня «Активное долголетие» посетили стенд Калмыкии

Гости осмотрели экспозицию международной выставки «Россия», познакомились с представителями старшего поколения республики. Они в свою очередь, поприветствовали традиционным йорялем-благопожеланием.

Кроме того, состоялась видеопрезентация лучших практик активного долголетия в регионе, часть активностей и мастер-классов (калмыцкая вышивка, тодо бичг, «нәрн шинҗ») были продемонстрированы гостям на месте. Антон Котяков успел сыграть в шахматы.

Членов Правительства РФ сопровождала вице-премьер-министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева, которая рассказала об основных направлениях проекта «Активное долголетие» и развитии других программ, направленных на привлечение людей от 50 лет и старше к активному участию в жизни общества, волонтерству и социальных проектах.