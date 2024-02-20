Оперативным штабом в Республике Калмыкия проведено очередное командно-штабное учение, которое прошло при координации антитеррористического комитета

Согласно сценарию на 12 км автотрассы «Элиста-Арзгир» группой неизвестных лиц, передвигавшейся на автомобиле иностранного производства, из автоматического оружия обстрелян наряд сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Элиста. Далее злоумышленники укрылись в одном из домовладений ближайшего населенного пункта (п. Максимовка), захватив в качестве заложников ряд местных жителей.

В рамках контртеррористической операции силами и средствами Оперативного штаба в Республике Калмыкия террористический акт пресечен.

В ходе штабных учений отрабатывались действия по организации первоочередных мер и проведению контртеррористической операции. В итоге все поставленные задачи выполнены.

По оценке руководства Оперативного штаба, запланированные цели и задачи учения достигнуты.

Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия