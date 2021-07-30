Зафиксирован очередной разлив нефти

Таковы результаты проверки Россельхознадзора в отношении компании «ЕвроСибОйл», осуществляющей хозяйственную деятельность на территории Черноземельского района. В ходе осмотра земель сельскохозяйственного назначения площадью свыше 44 гектаров в границах Нарынхудукского сельского поселения установлено, что из нефтепровода, принадлежащего предприятию, произошел разлив нефтепродуктов на площади 280 квадратных метров. Должностными лицами Управления Россельхознадзора с загрязнённого участка были отобраны пробы почвы и направлены для проведения исследований в испытательную лабораторию ведомства. Результаты показали очень высокий уровень загрязнения. Кроме того, в ходе дальнейшей проверки было выявлено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади 280 квадратных метров. Он был перемешан с менее ценными нижними, что приводит к существенному снижению плодородия пастбищ и ухудшению экологической обстановки. По фактам выявленных нарушений земельного законодательства «ЕвроСибОйл» и генеральный директор компании привлечены к административной ответственности со штрафом на общую сумму 772 тысячи рублей. Также ведомством было выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленный законодательством срок.