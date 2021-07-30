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25 августа, 18:40
НовостиЭкономика

В региональном аграрном ведомстве начнёт работу мониторинговая группа, которая будет отслеживать цены на сезонные овощи

В региональном аграрном ведомстве начнёт работу мониторинговая группа, которая будет отслеживать цены на сезонные овощи

В Калмыкии подешевел так называемый «борщевой набор». Ценовая политика на эту продукцию стала одной их тем обсуждения в ходе «Прямой линии с Президентом» в июле. Глава государства поручил разработать меры по снижению стоимости моркови, лука, свёклы, капусты и картофеля. Почем они нынче на рынках Элисты, узнавала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

На муниципальном рынке - гул покупателей. В предвкушении выбирают ароматные приправы и овощи. В разгаре период заготовок. «Так называемый «борщевой набор» приобретают чаще всего», говорит Анна Гейдарова. Хотя еще месяц назад морковь и помидоры ставили антирекорды: больше 130-ти рублей за килограмм. Сейчас на прилавки поступил свежий урожай и цены стабилизировались.

После того, как Глава государства поручил разработать меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор», цены на сезонные овощи стали возвращаться на прежний уровень. Повлиял и еженедельный мониторинг. Это жители региона отметили сразу. Но некоторые считают, что ценовые «качели» семейный бюджет все еще раскачивают.

Пока за картофель из Краснодара просят 35-40 рублей за килограмм. Местами на рынке и в супермаркетах можно найти корнеплоды и за 26 рублей, но помельче. Капуста в розницу – 45 рублей, столько же придется заплатить за морковь. Оптом – дешевле. Что касается относительно резкого скачка цен на овощи в июне, продавцы строят свои предположения. 

А, с учетом созревания местного урожая и дальнейшего мониторинга ситуации, в том числе и региональным аграрным ведомством, возможно, цены на основной набор овощей продолжат снижаться.

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