Задержаны двое мужчин, объявленных в федеральный розыск

Сотрудниками уголовной полиции, в рамках оперативно-профилактического мероприятия, в Малодербетовском районе задержали местный жителя. Он находился в федеральном розыске как фигурант по уголовному делу.

В поселке Цаган-Аман также был задержан 40-летний житель, находящийся в федеральном розыске как самовольно оставивший место службы.

В отношении задержанных избрана мера пресечения для дальнейшей передачи инициаторам розыска.