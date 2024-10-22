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24 октября, 11:33
НовостиСобытиеКриминал

Задержаны двое мужчин, объявленных в федеральный розыск

Задержаны двое мужчин, объявленных в федеральный розыск

Сотрудниками уголовной полиции, в рамках оперативно-профилактического мероприятия, в Малодербетовском районе задержали местный жителя. Он находился в федеральном розыске как фигурант по уголовному делу.

В поселке Цаган-Аман также был задержан 40-летний житель, находящийся в федеральном розыске как самовольно оставивший место службы.

В отношении задержанных избрана мера пресечения для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

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