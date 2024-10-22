Прокурор РК Виталий Семенченко провел личный прием в Ики-Бурульском районе

На встрече жители затронули немало вопросов, касающихся социальной сферы, проблем развития села - ненадлежащего состояния автомобильных дорог, содержания муниципального имущества, обустройства мест общего пользования, оспаривали действия судебных приставов-исполнителей и обращались по вопросам лекарственного обеспечения.

По всем письменным обращениям, принятым в ходе выездного приема, будут проведены соответствующие проверки, по результатам которых примут необходимые меры.

Кроме того, Виталий Семенченко посетил семью участника СВО. Он принял обращение, по которому поручил провести проверку, дать правовую оценку, принять меры к восстановлению нарушенных прав.

В завершение рабочего визита состоялось совещание с коллективом районной прокуратуры, на котором были подведены итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия