За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 ДТП

В результате происшествий 1 человек погиб, 13 получили травмы различной степени тяжести.

16 ноября житель Северной Осетии на автомашине Шкода-Октавия, двигаясь по федеральной автодороге «Каспий» в районе остановки «Элеватор», совершил столкновение с Ладой Гранта под управлением 44-летнего элистинца, в результате чего, отечественный автомобиль продолжил движение и столкнулся с Ладой Приора.

В этот же день в Элисте на улице Пушкина 60-летняя женщина совершила наезд на несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также отстранены от управления 27 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, в том числе трое, ранее лишённые права управления.