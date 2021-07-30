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27 сентября, 16:07
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 7 ДТП

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 7 ДТП

8 человек получили травмы различной степени тяжести. Так, 20 сентября рано утром 38-летний житель Чечни двигался по автотрассе Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь»,  совершил наезд на крупное рогатое животное. В результате водитель и пассажир получили телесные повреждения.

 22 сентября уже в степной столице 31-летний житель Астраханской области, управляя отечественной легковушкой по улице Пушкина, допустил столкновение с иномаркой под управлением 32-летнего элистинца. Пострадала пассажирка одной из машин.

Еще одна авария произошла в столице 26 сентября по улице Хомутникова, там столкнулись две иномарки, пассажир одной из них была госпитализирована. 

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