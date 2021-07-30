Бадма Башанкаев зарегистрирован депутатом Государственной думы России 8 созыва

Избирком Калмыкии провел сегодня очередное заседание, в повестке было 3 вопроса. Члены регионального ведомства с правом решающего голоса и работники аппарата зарегистрировали избранного депутата ГосДумы по одномандатному избирательному округу № 15.

Напомним, большинством голосов избран Бадма Башанкаев, за него проголосовали – 39 717 избирателей, это 40,55 процентов.

Также утвержден график работы членов Избиркома с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной основе и План мероприятий по формированию территориальных комиссий со сроком полномочий до 2026 года.