За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы

Одна из аварий произошла 28 мая 44-летний водитель «Лады Приоры» на проспекте Чонкушова в Элисте сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавший госпитализирован.

Кроме того, за этот же период с помощью автоматической фотовидеофиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 3887 постановлений об административных правонарушениях.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия