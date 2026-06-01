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2 июня, 17:12
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За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы

Одна из аварий произошла 28 мая 44-летний водитель «Лады Приоры» на проспекте Чонкушова в Элисте сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавший госпитализирован.

Кроме того, за этот же период с помощью автоматической фотовидеофиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 3887 постановлений об административных правонарушениях.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

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