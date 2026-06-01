Российские военные нанесли массированный удар по Украине

По данным Минобороны РФ, применялись ударные дроны и высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты. Целями стали военные заводы в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Поражены аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ. Все цели поражены.

Местные СМИ сообщают о пожарах в Киеве, в некоторых районах пропал свет.

Накануне Владимир Путин заявил, что киевский режим атаками на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе придал конфликту «новое качество». «Что ж, это их выбор», — отметил Президент.