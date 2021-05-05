За полетом калмыцкой орлицы следят ученые

Заповедник «Черные земли» через спутник отслеживает путешествие Иджил. Она появилась на свет год назад в Присарпинских степях. С той поры мигрирует по странам и континентам.



Пернатая подтвердила мнение ученых о том, что молодые птицы начинают весеннюю миграцию на два месяца раньше. Перезимовав в Африке, она отправилась весной через Синайский полуостров в сторону Большого Кавказа. Набравшись сил в Грузии, птица перелетела через горный хребет в Дагестан, а оттуда по побережью Каспийского моря в Артезиан.



Ненадолго задержавшись в родных степях, вновь устремилась вперед. На этот раз ее ждет Западный Казахстан. Иджил пролетела 26 тысяч километров.



Фото взято на сайте профильного ведомства.