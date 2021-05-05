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31 мая, 14:30
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За полетом калмыцкой орлицы следят ученые

За полетом калмыцкой орлицы следят ученые

Заповедник «Черные земли» через спутник отслеживает путешествие Иджил. Она появилась на свет год назад в Присарпинских степях. С той поры мигрирует по странам и континентам.

Пернатая подтвердила мнение ученых о том, что молодые птицы начинают весеннюю миграцию на два месяца раньше. Перезимовав в Африке, она отправилась весной через Синайский полуостров в сторону Большого Кавказа. Набравшись сил в Грузии, птица перелетела через горный хребет в Дагестан, а оттуда по побережью Каспийского моря в Артезиан.

Ненадолго задержавшись в родных степях, вновь устремилась вперед. На этот раз ее ждет Западный Казахстан. Иджил пролетела 26 тысяч километров.

Фото взято на сайте профильного ведомства.

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