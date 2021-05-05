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31 мая, 14:02
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В Калмыкию приехал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев

В Калмыкию приехал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев

Муса стал почетным гостем XVI Республиканского турнира по греко-римской борьбе среди юношей 2009-2010 года рождения памяти Николая Бамбаевича Богаева. Герой Летних Олимпийских Игр-2020 провел для юных калмыцких бойцов мастер-класс.

Также посетил турнир  Давид Кадилов – заслуженный тренер России, который привел к олимпийскому золоту не только Мусу, но и Ислам-Бека Альбиева в Пекине.

Фото взято в телеграм-канале главы республики 

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