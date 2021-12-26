За новогодние выходные на дорогах республики зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий

В них 9 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 - человек погиб. Так, 1 января 32-летний житель Октябрьского района, управляя автомашиной «Лада-Веста», двигаясь по улице Ленина поселка Большой Царын Октябрьского района, совершил наезд на 23-летнего местного жителя. В результате наезда, пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Также, 5 января в 23 часа 55 минут 31-летний житель Республики Дагестан, управляя грузовым транспортным средством «Вольво», двигаясь по автодороге «Р-22 Каспий», на 96 километре совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген-Поло», под управлением 40-летнего жителя Малодербетовского района. В результате столкновения - водитель легковушки с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

В период с 1 по 10 января 2022 года на дорогах Республики Калмыкия при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 29 водителей, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 1 гражданин, ранее лишённый права управления.