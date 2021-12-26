С минуты молчания в память о погибших в Казахстане началось заседание внеочередного саммита ОДКБ

Во встрече участвовали лидеры пяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что преследуемая цель – подрыв конституционного строя и захват власти.

Как отметил Владимир Путин, ситуация в Казахстане «касается всех нас». Он подчеркнул, что «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий, так называемых, цветных революций». Президент Казахстана, в свою очередь, отметил, что в настоящее время Конституционный порядок в стране восстановлен.