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10 января, 14:02
НовостиПолитикаГосударство

С минуты молчания в память о погибших в Казахстане началось заседание внеочередного саммита ОДКБ

С минуты молчания в память о погибших в Казахстане началось заседание внеочередного саммита ОДКБ

Во встрече участвовали лидеры пяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что преследуемая цель – подрыв конституционного строя и захват власти.

Как отметил Владимир Путин, ситуация в Казахстане «касается всех нас». Он подчеркнул, что «Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий, так называемых, цветных революций». Президент Казахстана, в свою очередь, отметил, что в настоящее время Конституционный порядок в стране восстановлен.

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