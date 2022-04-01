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4 мая, 12:51
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За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, командованием бригады Андрей Кунаков представлен к высокому званию «Героя России» посмертно

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, командованием бригады Андрей Кунаков представлен к высокому званию «Героя России» посмертно

Об этом сообщают представители воинского подразделения.

«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу. Ценой жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою. Именно благодаря таким героям всегда стояли и будут стоять Россия и Калмыкия, заявил Глава республики Бату Хасиков. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Скорбим вместе с вами. Долг каждого из нас – сделать все для того, чтобы увековечить подвиг майора Кунакова», – отметил Бату Хасиков. 

У Андрея Кунакова остались жена и двое сыновей. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, отметил Бату Хасиков.

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