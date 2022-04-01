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4 мая, 13:21
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До празднования Дня Великой Победы осталось всего 5 дней

До празднования Дня Великой Победы осталось всего 5 дней

9 мая, в 9 утра торжественные мероприятия начнутся с церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Затем, в 10 часов, на территории Пагоды семи дней пройдёт сбор участников одного из главных мероприятий Дня Победы – Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Впервые с начала пандемии шествие пройдет в очном формате. В этом году абсолютный приоритет – безопасность проведения мероприятия. Его основная цель – сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. Торжественный марш завершится на площади Победы, у парка «Дружба». Все, кто хочет принять участие в нем, могут зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

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