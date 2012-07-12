За минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

Таковы данные Оперштаба. Всего за период пандемии инфицировано 19 тысяч 074 человека. Свыше 94 процентов из них выздоровели, включая 51 жителя региона за сутки. Зарегистрирован еще один летальный исход. Теперь их 296.

В тяжелом состоянии 20 больных, чуть больше половины из них на ИВЛ. В госпиталях лечатся 570 пациентов. Из них 431 – в Элисте, остальные – в районах. В Минздраве республики сообщают об уменьшении роста заболеваемости, в связи с чем, сокращено количество койко-мест. На сегодня их 705. По этой же причине, закрыт госпиталь в Лагани.