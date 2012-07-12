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28 февраля, 17:03
НовостиКультура

«Театр костюма и пластики в фотографиях Николая Бошева»

«Театр костюма и пластики в фотографиях Николая Бошева»

Сегодня в Галерее художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства Калмыкии состоится открытие выставки работ известного фотохудожника. В экспозиции представлено более 30 фотографий, которые с любовью зафиксированы камерой мастера.

 Отметим, прославленный коллектив в этом году отмечает 25-летие. Он - неоднократный призер всероссийских и международных конкурсов этнических костюмов. Сегодня он представит зрителям новую коллекцию «Тодо бичг», посвященную ойратскому ученому-просветителю, создателю ойратской письменности. 

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