«Театр костюма и пластики в фотографиях Николая Бошева»

Сегодня в Галерее художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства Калмыкии состоится открытие выставки работ известного фотохудожника. В экспозиции представлено более 30 фотографий, которые с любовью зафиксированы камерой мастера.

Отметим, прославленный коллектив в этом году отмечает 25-летие. Он - неоднократный призер всероссийских и международных конкурсов этнических костюмов. Сегодня он представит зрителям новую коллекцию «Тодо бичг», посвященную ойратскому ученому-просветителю, создателю ойратской письменности.