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18 ноября, 09:03
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За 10 месяцев этого года в Калмыкии появились на свет 1800 малышей. Из них 24 двойни. Такую статистику озвучила главный врач перинатального центра имени Шунгаевой Галина Динкиева.

За 10 месяцев этого года в Калмыкии появились на свет 1800 малышей. Из них 24 двойни. Такую статистику озвучила главный врач перинатального центра имени Шунгаевой Галина Динкиева.

Сегодня, по словам главного врача Галины Динкиевой, даже в самых тяжелых случаях, здесь есть возможность оказывать медицинскую помощь будущим мамам и малышам на высоком уровне.

Слаженная работа медучреждения основана и на поддержке республиканского уровня. К примеру, в 2021 году при содействии главы региона из республиканского бюджета было выделено 24 млн. рублей, которые были направлены на создание отделения реабилитации.

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