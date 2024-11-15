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18 ноября, 09:01
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В Вознесеновской школе имени И.В. Гермашева Целинного района завершились трехдневные военно-спортивные сборы для восьмиклассников.

В Вознесеновской школе имени И.В. Гермашева Целинного района завершились трехдневные военно-спортивные сборы для восьмиклассников.

Ребята под руководством инструкторов регионального отделения центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» изучали строевую подготовку. А также основы обращения с оружием, огневую, тактическую, физическую и военно-медицинскую подготовки и многие другие аспекты.

По окончании, на церемонии закрытия, с наградили участников сбора. Инструкторам центра "Воин" за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи от администрации школы вручены благодарственные письма.

Фото: Официальный канал Целинного района

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